Мемкоин BRETT выpoc нa 100% зa нeдeлю

На прошлой неделе криптовалюта BRETT стала одной из лидеров по росту среди мемных монет. Этот мемкоин, появившийся на криптобиржах в середине марта 2024 года, не сразу продемонстрировал убедительный рост.
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