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МОСИНФОРМ

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Бесплатные мастер-классы по работе с современным оборудованием пройдут для молодежи Москвы

Бесплатные мастер-классы по работе с современным оборудованием пройдут для молодежи Москвы

Молодых москвичей приглашают бесплатно освоить звукозапись, 3D-печать и лазерную гравировку. Мастер-классы проведут в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы.

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