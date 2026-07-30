Женщина на судне – к счастью и удаче

Надежда – наш компас речной Надежда Семченко, 36 лет Когда мужчины, работающие на речном флоте, слышат имя капитана Надежды Семченко, уважительно комментируют: "Надя – профессионал, она из любой ситуации вырулит".
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