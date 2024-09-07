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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 7 туров. Уругвай отстает на 4 очка, Колумбия – 3-я, Бразилия – 4-я

В 7-м туре «альбиселесте» разгромили Чили (3:0) и с 18 баллами по-прежнему занимают 1-е место в таблице.

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