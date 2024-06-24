Рубль перешел к укреплению в преддверии дня налоговых выплат

В понедельник, 24 июня, рубль вырос по отношению к юаню более чем на 3,5%. Является ли повышение спроса на рубль из-за грядущих налоговых выплат единственной причиной этого укрепления или на снижение курса китайской валюты повлияло решение Bank of China прекратить обработку платежей в юанях от российских банков, находящихся в SDN-листе США Что влияет на курс рубля? В понедельник рубль укрепился к юаню на больше чем 3,5%.