В Воронежской области нет тяжелых осложнений от вакцинации — облздрав

В Воронежской области нет ни одного случая тяжелых осложнений или смерти после вакцинации от коронавируса, заявил глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, 12 октября сообщает пресс-служба ведомства.
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