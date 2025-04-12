Ferrand-Prevot выигрывает женскую гонку Paris-Roubaix

SSRCSS-1F39N02-VISUTUALLYHIDDED E16EN2LZ0 «> Источник изображения, Getty ImageStimothy Abrahambbc Sport Journalist olympic Mountain Bike Champion Pauline Ferrand-Prevot стал первой французской до победной дороги Paris-roubix Раса.
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