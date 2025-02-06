Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на телеканале MSNBC, что администрация президента США Дональда Трампа незаконно захватила власть в стране.
Псаки обвинила администрацию Трампа в захвате власти
Комментарии
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Eduard
О,полоумная всплыла!
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19 час.
Eduard
Может этой суке напомнить,её слова о войне которую Киев развязал и людях с раскладушками убегающих от нее,а она сказала,что в пионерские лагеря просто идут! Наглая.Про Майдан естественно молчит!
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19 час.
Eduard
Полоумная снова на сцене.Её бы арестовать и посадить за бесконечное враньё!
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19 час.
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