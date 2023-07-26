"Депутат нелегально завез в Россию 100 тысяч мигрантов". Громкий скандал в Санкт-Петербурге

валерии темников

А что ЭТИХ депутатов сложно вычислить? Лишить депутатских полномочий, привлечь к уголовной ответственности и возместить ущерб от их деятельности. Можно ЭТО сделать ? ВПОЛНЕ! Но чиновники СВОИХ не сдают! Ворон во.... Ойц, вор вора гешефта не лишит...