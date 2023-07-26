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"Депутат нелегально завез в Россию 100 тысяч мигрантов". Громкий скандал в Санкт-Петербурге

"Депутат нелегально завез в Россию 100 тысяч мигрантов". Громкий скандал в Санкт-Петербурге

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО В прошлом году произошел громкий скандал вокруг депутата из Санкт-Петербурга, который незаконно завез в Россию 100 тысяч мигрантов.

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Комментарии
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валерии темников
А что ЭТИХ депутатов сложно вычислить? Лишить депутатских полномочий, привлечь к уголовной ответственности и возместить ущерб от их деятельности.  Можно ЭТО сделать ? ВПОЛНЕ!  Но чиновники СВОИХ не сдают! Ворон во.... Ойц, вор вора гешефта не лишит...
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20 час.
E
Ed
Скандал вокруг депутата ярко показывает, насколько все плохо у нас в миграционной сфере. и с ДЕПУТАТАМИ!!!
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15 час.
Evgenija Palette
Потому что в &quot;депутатах&quot; один алчный, беспринципный ШИРПОТРЕБ...
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10 час.

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