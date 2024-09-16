Юрист: пострадавшие от рук подростка могут взыскать расходы на лечение с семьи

Все пострадавшие от рук подростка в Челябинске могут взыскать расходы на лечение и возмещение морального вреда с родителей нападавшего в порядке гражданского судопроизводства, рассказала в беседе с RT президент Московской коллегии адвокатов «АИД» адвокат Марина Букатая.