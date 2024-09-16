RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Верным путём идём.Вайцеховская: сей...
  • Борис Сторублевцев
    Стесняюсь спросить , а национальность у этого" мальчика" есть???Пострадавшие при ...
  • Юрий Зубрин
    Филимонов ,тебе ли осуждать Соболева?Или забыл свой переход в "Динамо"Киев?Филимонов: при мн...

Юрист: пострадавшие от рук подростка могут взыскать расходы на лечение с семьи

Юрист: пострадавшие от рук подростка могут взыскать расходы на лечение с семьи

Все пострадавшие от рук подростка в Челябинске могут взыскать расходы на лечение и возмещение морального вреда с родителей нападавшего в порядке гражданского судопроизводства, рассказала в беседе с RT президент Московской коллегии адвокатов «АИД» адвокат Марина Букатая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх