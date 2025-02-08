Полезные продукты, внезапно ставшие вредными...

семинар. мл. 11. Советы и Советская власть в 2025 году [КомКружок, 31 января 2025]

А

Алексей

При Сталине для выпечки хлеба "термофильные дрожжи" не использовали поэтому случаи раковых заболеваний были редкостью. А после убийства Сталина, для выпечки хлеба стали использовать дрожжи, и статистика раковых заболеваний удручающая.