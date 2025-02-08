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Свежие комментарии

  • Алексей
    При Сталине для выпечки хлеба "термофильные дрожжи" не использовали поэтому случаи раковых заболеваний были редкостью...Полезные продукты...
  • cvyurij Цветков
    После Сталина.Полезные продукты...
  • Диана Мальгинова
    https://youtu.be/3WbLeD3XroE?si=-Lf_Llg9bc1Q3pFJ Про СоветыПолезные продукты...

Полезные продукты, внезапно ставшие вредными...

Полезные продукты, внезапно ставшие вредными...

Я  такая  старая,  что  помню  прошлый  век. Например, я помню времена, когда сливочное масло было полезным.

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Комментарии
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Диана Мальгинова
https://youtu.be/3WbLeD3XroE?si=-Lf_Llg9bc1Q3pFJ Про Советы
семинар. мл. 11. Советы и Советская власть в 2025 году [КомКружок, 31 января 2025]
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3 час.
cvyurij Цветков
После Сталина.
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3 час.
А
Алексей
При Сталине для выпечки хлеба &quot;термофильные дрожжи&quot; не использовали поэтому случаи раковых заболеваний были редкостью. А после убийства Сталина, для выпечки хлеба стали использовать дрожжи, и статистика раковых заболеваний удручающая.
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1 час.
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