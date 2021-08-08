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Украинский правозащитник Лисянский предрек «поглощение» Россией непризнанных ДНР и ЛНР

Украинский правозащитник Лисянский предрек «поглощение» Россией непризнанных ДНР и ЛНР

Украинский правозащитник, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский спрогнозировал «поглощение» Российской Федерацией непризнанных ДНР и ЛНР.

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Александр
В «домике» они! Граница - границей, а мразь - мразью. И пора ей получить по полной.

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