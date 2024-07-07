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Царьград

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Минивэн и легковушка столкнулись на трассе под Читой

Минивэн и легковушка столкнулись на трассе под Читой

ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля случилось днем 7 июля на арахлейской трассе в Читинском районе.

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