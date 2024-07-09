Дожди, грозы и град: в МЧС предупредили об изменении погоды на Южном Урале

9 июля погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.Готовимся к ливням: синоптики челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают об ухудшении погодных условий на территории региона.
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