Жители улицы Андрея Галицина в Путевке пожаловались на отсутствие воды и света

В редакцию «НБ» обратилась жительница посёлка Путёвка Брянской области. Она рассказала о том, что примерно с 8:45 утра 23 сентября в многоквартирном доме по улице Андрея Галицина отключили электричество и воду.
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