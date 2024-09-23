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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Жители улицы Андрея Галицина в Путевке пожаловались на отсутствие воды и света

Жители улицы Андрея Галицина в Путевке пожаловались на отсутствие воды и света

В редакцию «НБ» обратилась жительница посёлка Путёвка Брянской области. Она рассказала о том, что примерно с 8:45 утра 23 сентября в многоквартирном доме по улице Андрея Галицина отключили электричество и воду.

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