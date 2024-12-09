Глава Адыгеи поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале отметил, что в эту дата вся страна чествует людей, которые своими подвигами внесли вклад в защиту национальных интересов и развитие России.
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