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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стратегия в реальном времени Broken Arrow перенесена на следующий год Издатель Slit...

Стратегия в реальном времени Broken Arrow перенесена на следующий год Издатель Slit...

Стратегия в реальном времени Broken Arrow перенесена на следующий годИздатель Slitherine и студия разработки Steel Balalaika объявили, что дата выхода Broken Arrow, изначально запланированная на 2024 год, перенесена на 2025 год.

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