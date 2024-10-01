Стратегия в реальном времени Broken Arrow перенесена на следующий год Издатель Slit...

Стратегия в реальном времени Broken Arrow перенесена на следующий годИздатель Slitherine и студия разработки Steel Balalaika объявили, что дата выхода Broken Arrow, изначально запланированная на 2024 год, перенесена на 2025 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)