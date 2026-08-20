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Международные тренды туристической осени 2026 года. Что такое Антитуризм

Международные тренды туристической осени 2026 года. Что такое Антитуризм

Антитуризм — это не отказ от путешествий, а осознанный выбор путешественников избегать популярных, раскрученных направлений в пользу малоизвестных, аутентичных мест с минимальным туристическим потоком.

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