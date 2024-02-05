Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ялунин
    Натаха не подведи нас, будь советской и русской патриоткой, ну можешь не быть бог с ним русской, пусть хохлушкой, сут...Перестали быть та...
  • Александр Ялунин
    Главное чего он не знает, как быть русским когда родился ребёнок и где жить, здесь не африка, необходимо жильё, а оно...Чёрный парень обм...
  • Александр Ялунин
    Вот могут грузины быть людьми если захотят.Пашиняну — привет...

Актёр Садальский выдал реальную причину переезда Пугачёвой

Актёр Садальский выдал реальную причину переезда Пугачёвой

Станислав Садальский высказался о банковских счетах народной артистки СССРАлла Пугачёва после начала специальной операции не стала скрывать своего отношения к происходящим событиям и, собрав чемоданы, покинула Россию вслед за своим мужем-иноагентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх