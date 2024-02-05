Актёр Садальский выдал реальную причину переезда Пугачёвой

Станислав Садальский высказался о банковских счетах народной артистки СССРАлла Пугачёва после начала специальной операции не стала скрывать своего отношения к происходящим событиям и, собрав чемоданы, покинула Россию вслед за своим мужем-иноагентом.
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