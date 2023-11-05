Кайзерсберг – колоритная деревушка Франции, где сохранились фахверковые дома эпохи Возрождения

Кайзерсберг – одна из самых колоритных деревушек Эльзаса и всей Франции может похвастаться удивительной историей, неразрывно связанной с монаршим двором, и своей архитектурой, точнее сказать фахверковыми домами эпохи Возрождения.
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