Кайзерсберг – колоритная деревушка Франции, где сохранились фахверковые дома эпохи Возрождения

С нами не соскучишься!

Кайзерсберг – одна из самых колоритных деревушек Эльзаса и всей Франции может похвастаться удивительной историей, неразрывно связанной с монаршим двором, и своей архитектурой, точнее сказать фахверковыми домами эпохи Возрождения.