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Названы категории россиян, которых нельзя привлечь к работе в праздники

Названы категории россиян, которых нельзя привлечь к работе в праздники

По общему правилу, согласно статье 113 Трудового кодекса России, привлекать работников к работе в нерабочие праздничные дни запрещено, напомнил в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

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