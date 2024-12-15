Названы категории россиян, которых нельзя привлечь к работе в праздники

По общему правилу, согласно статье 113 Трудового кодекса России, привлекать работников к работе в нерабочие праздничные дни запрещено, напомнил в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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