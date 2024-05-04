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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В первом квартале выручка от реализации смартфонов достигла сезонного макс...

В первом квартале выручка от реализации смартфонов достигла сезонного макс...

В первом квартале выручка от реализации смартфонов достигла сезонного максимума, объём поставок вырос на 6 %Представители Counterpoint Research накануне уже выступали с комментариями, объясняющими рост выручки Apple от реализации iPhone в Китае при сокращении поставок в натуральном выражении, а ещё они опубликовали отчёт, демонстрирующий рост мировой выручки от продаж смартфонов до сезонного максимума и увеличение поставок на 6 %.

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