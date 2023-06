Новая статья: Gamesblender № 625: следующий эксклюзив Sony на ПК, оценки Diablo IV, провал «Голлума», новая Alone in the DarkСразу несколько новостей из мира Warhammer 40,000; Alan Wake 2 не выйдет на дисках; Homeworld 3 снова перенесли.