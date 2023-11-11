В США пугают обывателя глобальной нестабильностью

С весьма примечательной обложкой вышел очередной номер Washington Examiner. Заокеанский якобы респектабельный журнал, годами и уже десятилетиями оправдывающий людоедскую политику Вашингтона, пугает читателя «Адской кухней».
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