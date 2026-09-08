Путин заверил Трампа, что у России «и в мыслях нет» враждебных планов к Европе

Владимир Путин в телефонном разговоре заверил Дональда Трампа, что у России «и в мыслях нет» агрессивных планов в отношении Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: российский...
- ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬ...
- Депутата Затулина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым