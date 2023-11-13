Белый дом заявил о заверении Израиля поставлять больницам сектора Газа топливо

Израиль заверил США в готовности поставлять топливо больницам сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда, заявил на брифинге 13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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