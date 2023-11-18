Донецкий театр воплотил “Войну и мир» на балетной сцене

Балет по роману Льва Толстого стал одним из лучших спектаклей фестиваля «Видеть музыку» На VIII Фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», проходящем в Москве, уже показали более 40 спектаклей из 30 театров страны.
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