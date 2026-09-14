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Царьград

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FIS разработает критерии допуска русских лыжников на турниры

FIS разработает критерии допуска русских лыжников на турниры

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак выразила мнение, что FIS может ввести критерии, ограничивающие участие русских спортсменов.

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