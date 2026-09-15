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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Pro Ref Уэбб: «Гол Холанда следовало отменить. ВАР слишком сосредоточился на Эрлинге, не оценил влияние Энцо. Возникло туннельное зрение, и помощники его из этого туннеля не вытащили»

Глава Pro Ref Говард Уэбб признал, что видеоассистенты Майкла Оливера допустили ошибку, подсказав главному судье изменить решение и засчитать гол Эрлинга Холанда в матче «Манчестер Юнайтед» – « Манчестер Сити » (0:1).

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