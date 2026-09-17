Захарова: Россия создает понятные правила пребывания иностранных граждан

Россия остается открытой для иностранных граждан, приезжающих на работу или учебу. Об этом 16 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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