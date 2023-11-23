Бедард – 5-й игрок в возрасте 18 лет или младше в истории НХЛ с 10 голами за 17 или менее матчей

Форвард «Чикаго» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:7). В его активе стало 16 (10+6) очков в 17 играх в дебютном сезоне при полезности «минус 8».
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