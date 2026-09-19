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FiNE NEWS

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Мечта о золоте обошлась дешевле: как московский вор потерял 2 миллиона в ломбарде

В Москве разыгралась забавная криминальная драма, которая может служить учебником того, как не нужно избавляться от украденного.

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