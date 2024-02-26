Петербуржца лишили пенсии из-за его ошибочной смерти на Камчатке

Камчатская прокуратура отозвала запись о смерти пенсионера из Санкт-Петербурга. Незначительный ошибочный ввод при заполнении документов привел к серьезным последствиям для мужчины, который был официально признан умершим и лишился своих прав и пособий.
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