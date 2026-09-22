«Это их решение»: Лариса Долина сделала заявление об измене Стаса Михайлова

Народный артист России Стас Михайлов не способен на предательство. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила народная артистка РФ Лариса Долина на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».
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