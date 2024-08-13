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«Яковлев» впервые представил проект Як-130М

«Яковлев» впервые представил проект Як-130М

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации представил перспективную разработку — самолет Як-130М, создаваемый на базе учебно-боевого Як-130.

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