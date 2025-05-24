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Медвежий угол

38 758 подписчиков

Большая война начнётся с удара по Петербургу: Никто и ничего не скрывает

Большая война начнётся с удара по Петербургу: Никто и ничего не скрывает

В Европе нарастают военные настроения. Никто и ничего не скрывает. Политолог предупредил: большая война начнётся с удара по Петербургу.

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Комментарии
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Э
ЭММА
💯👍🏻
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4 час.
ЕР
Елена Русская
Половина города ждуны и западенцы. Навальнят тоже хватает.
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3 час.
АА
Алекс Архипов
Она уже давно идет.
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1 час.
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