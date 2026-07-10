Мировая музыкальная сцена понесла тяжелую утрату. В возрасте 75 лет скончалась Бонни Тайлер – обладательница одного из самых узнаваемых голосов в рок-музыке и исполнительница хитов Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero.
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