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Скончалась Бонни Тайлер

Скончалась Бонни Тайлер

Мировая музыкальная сцена понесла тяжелую утрату. В возрасте 75 лет скончалась Бонни Тайлер – обладательница одного из самых узнаваемых голосов в рок-музыке и исполнительница хитов Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero.

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