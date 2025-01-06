У этой машины нет руля, как же ей управлять? Вы удивитесь

, выставленная в музее Петерсена, обладает довольно интересной технологией управления – ее можно контролировать с помощью обычного игрового геймпада, подобного контроллеру от Xbox!Tesla Cybercab Вместо привычного водительского места и органов управления, предлагает совершенно новый, революционный подход.
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