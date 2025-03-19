Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

Avia.pro - СМИ «Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане В Дагестане разгорелся конфликт, от которого кровь кипит в жилах, а разум отказывается понимать, где тут правда, а где чья-то игра.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Галина, зря вы так о мусульманах, многие из них за ленточкой, воюют за Россию и с честью!
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13 час.
Василий Козачек
Если не нравиться режим работы, ..уходи ..!
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12 час.
Александр Симаков
У нас светское государство, Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Светский характер государства закреплен в пункте 1 статьи 14 ныне действующей Конституции России,  А потому все хотелки, не важно кого - мусульман, христиан, иудеев и пр. регламентируются  законами, постановлениями и актами.  Этот выпендрёж &quot;мусульман&quot; в Дагестане - очередная попытка поставить законы шариата над российскими законами. Предыдущие попытки  - ношение хиджабов, многоженство, исламский банкинг ПОКА не возымели успеха.    Но в тоже время эти попытки - звенья одной цепи с наплывом мигрантов в Россиию. Не удивлюсь, если в скором времени в Даегстане  вспыхнут массовые протесты из-за этой ситуации, управляемые  умелой  рукой из-за рубежа.  И если руководство Магнита пойдет на поводу у мусульман Дагестана и устроит выходные для мусульман на время праздника... Это будет опасный прецедент.
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9 час.
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