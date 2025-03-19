«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

Александр Симаков

У нас светское государство, Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Светский характер государства закреплен в пункте 1 статьи 14 ныне действующей Конституции России, А потому все хотелки, не важно кого - мусульман, христиан, иудеев и пр. регламентируются законами, постановлениями и актами. Этот выпендрёж "мусульман" в Дагестане - очередная попытка поставить законы шариата над российскими законами. Предыдущие попытки - ношение хиджабов, многоженство, исламский банкинг ПОКА не возымели успеха. Но в тоже время эти попытки - звенья одной цепи с наплывом мигрантов в Россиию. Не удивлюсь, если в скором времени в Даегстане вспыхнут массовые протесты из-за этой ситуации, управляемые умелой рукой из-за рубежа. И если руководство Магнита пойдет на поводу у мусульман Дагестана и устроит выходные для мусульман на время праздника... Это будет опасный прецедент.