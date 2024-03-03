Политолог Фельдман озвучил последний аргумент, которого опасаются в ФРГ

Политолог Павел Фельдман отреагировал на поведение Запада в отношении России после того, как в Сеть была выложена аудиозапись разговора немецких офицеров по поводу удара по Крымскому мосту, передает «РадиоСпутник».
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