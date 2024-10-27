Трамп заявил, что при победе Харрис США будут воевать за границей: «Втянет в третью мировую»

ГАРРИСБЕРГ, 27 октября, ФедералПресс. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания не станет отправлять американских военнослужащих участвовать в вооруженных конфликтах за пределами страны.
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