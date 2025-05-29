Госдума приняла в третьем чтении законопроект о невозвратных тарифах в отелях

﻿﻿Правительство сможет ввести бронирование мест в средствах размещения различных типов и условий. Минэкономразвития сообщило, что Госдума приняла во втором чтении поправки в Закон «О защите прав и интересов потребителей» и Закон «Об основах туристской деятельности» и сразу же приняла их в третьем, окончательном чтении.