Госдума приняла в третьем чтении законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Правительство сможет ввести бронирование мест в средствах размещения различных типов и условий. Минэкономразвития сообщило, что Госдума приняла во втором чтении поправки в Закон «О защите прав и интересов потребителей» и Закон «Об основах туристской деятельности» и сразу же приняла их в третьем, окончательном чтении.
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