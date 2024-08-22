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Индексация коммунальных тарифов повлияла на ускорение инфляции в Удмуртии

Индексация коммунальных тарифов повлияла на ускорение инфляции в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В июле годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 9,4%. На это повлияла как индексация коммунальных тарифов, так и перенос производителями непродовольственных товаров возросших затрат в цены на свою продукцию.

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