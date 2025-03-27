Новый вид теризинозавра возрастом 90 миллионов лет удивил ученых необычной особенностью

Этот представитель семейства теризинозавров, названный Duonychus tsogtbaatari, поразил исследователей уникальной чертой: в отличие от всех ранее известных видов этого семейства, у него было всего два пальца на передних конечностях вместо привычных трех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии