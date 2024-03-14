В Управлении труда рассказали о вакансиях с зарплатой в 150 тысяч рублей

На сегодняшний день экономике Карелии требуется более 2000 высококвалифицированных рабочих. По данным Управления труда и занятости Карелии, у жителей региона востребованы специальности реального сектора экономики, что гарантирует трудоустройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии