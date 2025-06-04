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В Азии захотели помочь США в создании «Золотого купола»

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заинтересовался американским проектом противовоздушной обороны «Золотой купол».

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