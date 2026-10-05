Украинские власти признали, что на Украине мобилизованы 7 907 священнослужителей. Почти все от УПЦ

Стало известно точное количество украинских священников, которые были мобилизованы на Украине. Начальник отдела по делам религий Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Вячеслав Горшков в эфире программы «Кабинет экспертов» заявил, что на сегодняшний день в стране забронировано 7 907 священнослужителей.