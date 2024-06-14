Политолог Дзермант: Пашинян критикует Лукашенко из-за внутренних проблем Армении

Критика премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом связана, прежде всего, с неуверенностью армянского лидера в своей позиции внутри страны.