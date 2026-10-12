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Главный суперкомпьютер России мог попасть под атаку

Главный суперкомпьютер России мог попасть под атаку

После атак на дата-центры «Яндекса» в Сасове и Владимире под ударом оказались площадки, где размещены все три суперкомпьютера компании.

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