Глава Пентагона спешно позвонил Белоусову, испугавшись ответного удара РФ за Севастополь

МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. Причиной ночного звонка министра обороны США Ллойда Остина своему российскому коллеге Андрею Белоусову мог послужить инцидент над Черным морем, где российский МиГ-31 отпугнул американский дрон-разведчик во время атаки на Севастополь.